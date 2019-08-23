تشاووش أوغلو:عودة النازحين السوريين تتطلب تعاون المجتمع الدولي

بيروت- (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو بعد لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل اليوم الجمعة في وزارة الخارجية في بيروت، إن عودة النازحين السوريين تتطلب تعاون المجتمع الدولي، كما تتطلب إعطائهم الثقة.

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع ر باسيل" هناك خوق لدى النازح السوري من العودة الى بلاده ويجب تبديد هذا الخوف".

وتابع " نتفهم معاناة الدولة اللبنانية بالنسية للنازحين السوريين ".

وأشار إلى أن " تركيا تنظر إلى لبنان كدولة مجاورة وشقيقة واستقرار ونمو هذا البلد مهم جداً بالنسبة لنا وللمنطقة".

وتابع الوزير التركي "تطرقنا إلى العلاقات الثنائية والعلاقات في المنطقة ونحن سنستمر بدعم لبنان وقد تحدثنا مع باسيل في كيفية دعم الاقتصاد اللبناني"، مشدداً على أن "الشركات التركية تريد الاستثمار في مجال الطاقة،ونشكر تعاون الدولة اللبنانية".

ولفت أوغلو إلى أن "تركيا تنتظر موافقة لبنان على اتفاقية التجارة الحرة من أجل تكامل التعاون التجاري في المنطقة بين الجميع".

وقال "لا نختلف مع الوزبر باسيل فيما يتعلق بالمنطقة نحن نريد حلا سياسيا في سورية، ونريد أن يشارك لبنان في محادثات أستانا، وبالنسبة للقضية الفلسطينية نحن ضد الاعتداءات الاسرائيلية على الجولان".

من جهته دعا الوزير باسيل إلى "التفريق بين الحل السياسي في سوريا من جهة وضرورة سير العمل على إعادة النازحين وإعادة إعمار سوريا".

وقال "إننا نتطلع الى مزيد من التنسيق السياسي، ونحن نشكر تركيا على المشاركة في قوات اليونيفيل، ولبنان وتركيا تعيشان تحديات مشتركة وعلى رأسها الازمة السورية، لا سيما على الصعيد الأمني وتسلل الإرهاب، وقد ساهمنا نحن الاثنين في التعامل مع الارهاب، كما أزمة النزوح السوري".

وأعلن أن " لبنان يستقبل العدد الأكبر في العالم نظراً لمساحته وعدد سكانه، وهذا واجبنا وقمنا به، ونحن نعتبر أن هناك حاجة لعودة النازح السوري الى بلده عودة آمنة، وعلينا تنسيق العودة مع الأردن وتركيا".

وأشار إلى وجود " نظرة مختلفة للنزوح بين لبنان وتركيا، ولذلك نحن نتعاون وننسق وكل بلد يرى الطريق المناسبة لإعادة النازحين لوطنهم".

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الوزير باسيل أن لبنان " موقفه مبدئي لناحية رفض شراء الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بالمال لأن الحقوق لا تباع وكرامته تعلو على أي موقف، ونحن نحيي الموقف التركي المشرف في القضية الفلسطينية، ونؤكد رفض لبنان بضم الجولان المحتل الى إسرائيل، ونؤكد سورية جولان وهويته العربية".

ولفت باسيل إلى أنه بحث مع نظيره التركي " التبادل التجاري مع تركيا وعدد من القضايا المشتركة".

وقال " إن تركيا وجهة سياحية أساسية للبنانيين" متمنياً " أن تفتح تركيا السياحة الى لبنان، ونحن نشدد على موضوع المحافظة على التعددية في المشرق".

وكان الوزير أوغلو قد وصل إلى لبنان لعد منتصف ليل أمس الخميس في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين