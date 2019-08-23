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    مقتل مُجندة إسرائيلية وإصابتين خطيرتين إثر انفجار في رام الله

    11:48 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
    مقتل مُجندة إسرائيلية وإصابتين خطيرتين إثر انفجار في رام الله

    انفجار

    القاهرة - (مصراوي):

    قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم الجمعة، إن مجندة اسرائيلية قتلت واصيب اثنين اخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء انفجار "عبوة" قرب مستوطنة "دوليف" شمال غرب رام الله.

    وبثّ التلفزيون الاسرائيلي من مواقع الحادث مروحيتين عسكريتين تمشطان غرب رام الله بحثا عن مركبة يشتبهون انها القت عبوة ناسفة ادت لمقتل مجندة واصابات خطيرة.

    وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء إن "المجندة التي قتلت تبلغ "18 عاما" وان المصابين هم أب (47 عاما) وحالته خطرة، وابنه (21 عاما) حالته خطرة".

    وقالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال استدعى قوات كبيرة لمطاردة مركبة بالقرب من المستوطنة.

    واضافت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان جنود الاحتلال استدعوا طائرة مروحية لنقل المصابين من المكان.

    من جهته قال جيش الاحتلال في بيان اولي له ان الاصابات نجمت عن عملية بالقرب من مستوطنة "دوليف" بالقرب من رام الله.

    واضاف الجيش ان جنوده باشروا باعمال بحث في المنطقة.

    انفجار اسرائيل دوليف رام الله قتل

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