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    11 قتيلا من أسرة واحدة في حادث سير في السودان

    11:55 م الخميس 22 أغسطس 2019
    11 قتيلا من أسرة واحدة في حادث سير في السودان

    11 قتيلا من أسرة واحدة في حادث سير في السودان

    الخرطوم - (أ ش أ)

    لقي 11 شخصا من أسرة واحدة مصرعهم في حادث سير في ولاية شمال كردفان السودانية (إلى الغرب من الخرطوم).

    وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن سيارة كانت تقل أسرة اصطدمت بحافلة نقل سياحية عند مدخل مدينة "أم روابة"، في شمال كردفان، ما أدى إلى وفاة 11 شخصا من أسرة واحدة كانوا بالسيارة، التي تضم صندوقا خلفيا، مشيرة إلى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى "أم روابة".

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    حادث سير السودان كردفان

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