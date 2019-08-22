جونسون يزور فرنسا للتباحث حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

اريس- (د ب أ):

يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار حملته للضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن إصراره بالحصول على ضمان بأن لا يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لوجود حدود صعبة في إيرلندا.

وتأتي زيارة جونسون لباريس بعد يوم من لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، حيث سعى للضغط من أجل التخلي عن ما يطلق عليه " شبكة أمان" في اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل وجونسون إنهما ملتزمين بخروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق .

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال مرارا إن اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي، ولكن رفضه البرلمان البريطاني أكثر من مرة، غير مطروح لإعادة التفاوض بشأنه.

ويصر الاتحاد الأوروبي والحكومة الايرلندية على وجود الفقرة المتعلقة بشبكة الأمان لضمان حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقى ماكرون برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق من اليوم.