حاكم واشنطن ينسحب من السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:

أعلن حاكم ولاية (واشنطن) الديمقراطي جاي انسلي، انسحابه من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين للانتخابات إلى 22 مرشحًا.

ويعتبر حاكم ولاية واشنطن ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس عن انسلى ـ في مقابلة تلفزيونية ـ القول "أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيسا، لذلك أنا انسحب من السباق".

انسلي هو الحاكم التقدمي للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، وكان رصيده في استطلاعات الرأي على الدوام أقل من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديمقراطيين، ومنذ دخوله السباق الرئاسي في مارس جعل من ملف حماية البيئة القضية الرئيسية لحملته الانتخابية.​