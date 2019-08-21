بوتين يقلل من احتجاجات موسكو بوصفها "توترات ما قبل الانتخابات"

هلسنكي - (د ب أ)

قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، من أهمية موجة الاحتجاجات الحاشدة وسط موسكو ، واصفا إياها بأنها "توترات ما قبل الانتخابات".

وقد خرج أنصار المعارضة السياسية إلى شوارع موسكو خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال الشهر الماضي، احتجاجا على منع مرشحيهم من خوض الانتخابات المقبلة الخاصة بمجلس المدينة .

وقد برر الرئيس الروسي قيام الشرطة باحتجاز عدد كبير من المتظاهرين بالقول إن الاحتجاجات في دول أخرى يكون لها عواقب أكثر خطورة.

وتواجه الشرطة الروسية اتهامات متكررة باتباع نهج قاس في التعامل مع الاحتجاجات، حيث تقوم بإمساك المتظاهرين بقوة وتجرهم إلى سيارات الشرطة.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو في هلسنكي: "روسيا تحترم حقوق الإنسان وحقوق مواطنيها".

وتابع الرئيس الروسي،الذي يقوم بزيارة عمل ليوم واحد إلى فنلندا بدعوة من رئيسها ساولي نينيستو،

قائلا: " سيواجه كل من المدنيين وعناصر الشرطة الذين ينتهكون القانون إجراءات قانونية".

واستطرد بوتين قائلا "إن روسيا مهتمة باستعادة العلاقات كاملة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، متوقعا من القيادة الجديدة إظهار موقف بناء تجاه ذلك".

أما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الصواريخ، فأجاب بوتين، بأن "روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء ما تراه من واشنطن فيما يتعلق باختبار الصواريخ، هذا يتناقض مع اتفاقية الصواريخ ويؤدي إلى تفاقم الوضع في العالم".

وأوضح بوتين أن "روسيا ستتخذ خطوات مماثلة ردًا على تصرفات الولايات المتحدة تجاه اختبار الصاروخ الجديد".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد اعلنت أول أمس الاثنين أن الجيش الأمريكي اختبر أمس صاروخ كروز قبالة الساحل الغربي.

وكان نوع الصاروخ الذي اختبرته الولايات المتحدة محظورا في ظل اتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى التي انسحبت منها أمريكا رسميا في الثاني من الشهر الجاري بعدما اتهمت روسيا بانتهاكها.

من جانبها، اعلنت روسيا انتهاء العمل بالاتفاقية.