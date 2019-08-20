ترامب يؤيد مجددًا عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وخلال لقاء له مع نظيره الروماني كلاوس لوهانيس، قال ترامب في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه يرى أنه سيكون من الأنسب أن تصبح روسيا جزءا من المجموعة، مشيرا إلى أنه سيؤيد هذا الاقتراح حال تقديمه.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من بدء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا يوم السبت المقبل.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي، وقوبلت هذه الخطوة برفض من دول المجموعة ورفضت هذه الدول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لمجموعة الثمانية في منتجع سوتشي الروسي، وفي أعقاب ذلك خرجت روسيا من المجموعة لتعود منذ ذلك التاريخ إلى سبعة أعضاء فقط هي أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان.

وادعى ترامب اليوم أن روسيا لم تعد جزءا من المجموعة لأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان يرغب في ذلك مشيرا إلى أن بوتين "خدع" أوباما.

كان ترامب روج في العام الماضي لإعادة روسيا إلى المجموعة، كما أن بوتين لم يستبعد هذه العودة.