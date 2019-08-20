جماعة حقوقية: إسطنبول يمكنها ترحيل بعض اللاجئين السوريين بدءًا من السبت

إسطنبول - (د ب ا):

قال مهدى داوود رئيس منبر الجمعيات السورية وهى مجموعة حقوقية أهلية سورية مقرها تركيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه من المتوقع أن تبدأ إسطنبول في ترحيل اللاجئين السوريين غير المسجلين اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر يوم في المهلة التي أعلنها حاكم مدينة إسطنبول لعودة اللاجئين السوريين غير المسجلين بالمدينة التي تعد العاصمة المالية لتركيا، إلى المحافظات التركية الذين تم تسجيلهم فيها عند وصولهم، مع إبعادهم عن البلاد في حالة عدم امتثالهم للأمر.

ولم يصدر أي تعليق إضافي من الحاكم، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات ترحيل اللاجئين السوريين غير المسجلين إلى بلدهم التي تمزقها الحرب، وذلك منذ الإعلان الصادر في هذا الشأن في يوليو الماضي كما يقول كثير من السوريين وجماعات حقوقية.

ويوجد في إسطنبول 547943 سوريا تحت نظام "الحماية المؤقتة"، وذلك وفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية.