مسؤولة ألمانية تدلي بشهادتها في محاكمة ضد "زعيم داعش في ألمانيا"

تسله (ألمانيا) - (د ب أ):

أدلت وزيرة محلية بولاية سكسونيا السفلى الألمانية بأقوالها بصفتها شاهدة في المحاكمة بتهمة الإرهاب ضد أبو ولاء المشتبه في أنه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش في ألمانيا، عن تطرف شباب في منطقة الرور غربي ألمانيا على يد المتهم.

وجاءت شهادة وزيرة العدل المحلية باربارا هافليتسه اليوم الثلاثاء بالمحكمة الإقليمية العليا بالولاية على خلفية عملها كقاضية في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا قبل تعيينها وزيرة محلية.

وكان قد تمت إدانة تلميذ منحدر من مدينة دويسبورج بصفته داعما لتنظيم داعش من قبل المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف تحت رئاسة هافليتسه عام 2017.

وبحسب ما صرحت به هافليتسه المنتمية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، كان صاحب مكتب السفر المتهم مع أبو ولاء والمنحدر من مدينة ديوسبورج الألمانية، يدرب التلميذ بالمرحلة الثانوية وشباب آخرين في غرفة خلفية على أيديولوجية داعش ويشاهد معهم مقاطع فيديو لهجمات وعمليات إعدام "من أسوأ ما تكون".

وأضافت أن التلميذ كان يزور يوميا هذا المتهم الذي صار شخصا موثوقا فيه بالنسبة له وتزيد أهميته على أبيه، موضحة أن الرجل كان يصدر رفضا واضحا لرغبة الشاب في السفر إلى سورية، وأوضحت أنه كان يقول له إنه لابد أن يدرس أولا، ثم يحين وقته بعد ذلك.

يشار إلى أنه تم سؤال الوزيرة عن أقوال التلميذ أمام المحكمة؛ لأن الشاب امتنع عن الإدلاء بشهادته مجددا أمام المحكمة في مدينة تسله.

تجدر الإشارة إلى أن "أبو ولاء" يُحاكم مع أربعة متهمين آخرين، من بينهم صاحب مكتب السفر، منذ عام 2017 بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي والانتماء إليه.

وتتهم السلطات الألمانية الخمسة باستمالة شباب، لاسيما من منطقة الرور ومدينة هيلدسهايم إلى التيار المتطرف، وإرسالهم إلى المناطق التي يقاتل فيها تنظيم داعش.