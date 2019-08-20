استطلاع: نحو ربع الألمان يؤيدون استمرار العقوبات ضد روسيا

برلين- (د ب أ):

أعرب نحو ربع الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لاستمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال 23% من الألمان في الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، إنهم يؤيدون استمرار العقوبات المفروضة على روسيا منذ خمسة أعوام بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما دعا 21% آخرين إلى إلغائها فورا، أو تخفيفها تدريجيا (32%).

ولم تحدد نسبة 24% موقفها إزاء الأمر.

وأشار الاستطلاع إلى أن قبول استمرار العقوبات ضد روسيا ضئيل في شرق ألمانيا وأدنى من المتوسط على مستوى البلاد، حيث أيد ذلك 8% من الذين شملهم الاستطلاع في ولاية سكسونيا أنهالت، و11% في براندنبورج، و12 في سكسونيا، و18% في ميكلنبورج-فوربومرن، و21 في تورينجن.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد روسيا بسبب النزاع الدموي في شرق أوكرانيا في 31 يوليو عام 2014، وقرر تمديدها حتى نهاية يناير المقبل.

وفي المقابل، فرضت روسيا عقوبات ضد دول الاتحاد الأوروبي.

وتقدر لجنة الاقتصاد الألمانية المعنية بالمعاملات التجارية شرق أوروبا إجمالي حجم الخسائر للطرفين بمئات المليارات.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 16 حتى 19 أغسطس، 2078 ألمانيا.