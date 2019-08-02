مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بحي وادي الحمص شرق القدس

رام الله - أ ش أ

أدى مئات المواطنين الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة بالقرب من البيوت المهدمة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مئات المواطنين أدوا صلاة الجمعة بين طرفي الجدار الفاصل العنصري الذي يفصل أراضي وادي الحمص عن بعضها البعض.

وهذه هي صلاة الجمعة الثامنة على التوالي، التي يصليها الفلسطينيون رفضا لسياسة الهدم والتهجير، ولعمليات الهدم المزمع تنفيذها لاحقا في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت بعد منتصف الليل، خيمة" الاعتصام والتضامن" في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر.

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص، أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وقامت بهدم الخيمة ومصادرتها بالكامل، ثم انسحبت من المنطقة.موضحا أن أهالي الحي أقاموا الخيمة قبل يومين، لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية المتضامنة مع أهالي الحي، بعد هدم منازلهم وتشريدهم منها.

وقامت سلطات الاحتلال مؤخرا بهدم 11 وحدة سكنية "معظمها بنايات"، بحجة قربها من "الشارع الأمني" المقام على أراضي المواطنين في الحي.

وفي قطاع غزة، يستعد الفلسطينيون اليوم للمشاركة في الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وتأتي المسيرات هذا الاسبوع دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم في صور باهر على يد الاحتلال بعنوان جمعة "مجزرة وادي الحمص".