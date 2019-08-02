  • عاجل:التموين تكشف مراحل أخرى لحذف غير المستحقين (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    ترامب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي

    07:53 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    ترامب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر إعلانا بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

    ولم يذكر البيت الأبيض مزيدا من التفاصيل.

    وهدد ترامب، الذي يتهم التكتل الأوروبي بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة مع الولايات المتحدة، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد نهائي للمحادثات في نوفمبر.

    كما كانت هناك تهديدات بزيادة رسوم الاستيراد على سلع ومنتجات بمليارات الدولارات مثل المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها من المنتجات الأوروبية. كما خاضت بروكسل وواشنطن نزاعات حول شركتي الطيران العملاقتين إيرباص وبوينج.

    دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض

    الخبر التالى:

    ​بريطانيا.. حزب جونسون يلقى أول هزيمة بخسارة مقعد حاسم في انتخابات فرعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان