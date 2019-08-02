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    كرواتيا .. مسلح يقتل 6 من أسرة واحدة في زغرب ثم ينتحر

    07:51 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    كرواتيا .. مسلح يقتل 6 من أسرة واحدة في زغرب ثم ينتحر

    أرشيفية

    زغرب - (د ب أ):

    ذكرت السلطات الكرواتية صباح اليوم الجمعة أن رجلا قتل ستة أشخاص بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب، قد انتحر عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه.

    وعُثر على الضحايا – ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره – ليل الخميس بعد تلقي بلاغات طارئة عن إطلاق نار. وتُرك رضيع عمره سبعة أشهر على قيد الحياة فقط دون أن يصاب بأي جروح في المنزل، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.

    وتمكنت السلطات من تحديد موقع المشتبه به بعد عملية بحث في أنحاء المدينة، وقتل نفسه قبل أن يتم اعتقاله، حسبما أعلنت الشرطة في بيان صدر قبل الفجر.

    ويُعتقد أن الرجل قتل أسرة زوجته السابقة، حسب المصدر نفسه. ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة.

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