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    فرنسا تطالب بإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران

    02:07 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    فرنسا تطالب بإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران

    باريس- أ ش أ:

    أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، معارضة باريس ولندن وبرلين للعقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أهمية إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

    وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - "نعتبر أنه ينبغي إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة، لا سيما وسط التوترات الشديدة".

    من جهته، وعد الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع ظريف برغم العقوبات الأمريكية.

    وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني أمس الأربعاء، في تصاعد جديد للتوتر بين البلدين.

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    فرنسا إيران العقوبات الأمريكية برلين لندن

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