رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترامب: جرينلاند ليست للبيع

ستوكهولهم - (د ب أ)

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتى فريدريكسن أن "جرينلاند ليست للبيع" وذلك لدى وصولها إلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقال فريدريكسن ردا على ما تردد عن اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء تلك الجزيرة: "جرينلاند ليست دنماركية، بل تخص جرينلاند".

وأضافت: "إنها مناقشة سخيفة، و(رئيس وزراء جرينلاند) كيم كيلسن، قد أشار بشكل واضح إلى أن جرينلاند ليست للبيع، والأمر انتهى الآن".

وتابعت: "من ناحية أخرى ، هناك بالفعل الكثير من الأمور الأخرى التي نود مناقشتها مع الرئيس الأمريكي".