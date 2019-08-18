تنظيم داعش يتبنى تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي السورية

دمشق- (د ب أ ):

تبنى تنظيم داعش عملية تفجير سيارة مفخخة أمام أحد مقرات وحدات حماية الشعب الكردي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا صباح اليوم الأحد .

ونقلت وكالة "أعماق" التابعة لداعش عن مصادر أمنية في التنظيم قولها إن "مقاتلي الدولة الإسلامية تمكنوا صباح اليوم من ركن سيارة مفخخة أمام مدرسة الصناعة الواقعة قرب دوار سيفان في مدينة القامشلي، ثم قاموا بتفجيرها مستهدفة مجموعة من العناصر تجمعوا حولها، ما أسفر عن مقتل ستة منهم، وإعطاب آلية رباعية الدفع ودراجة نارية".

وقال بيان لقوى الأمن الداخلي التابع لوحدات الحماية الكردية في مدينة القامشلي " انفجرت سيارة مفخخة اليوم بمدينة قامشلي بالقرب من حي الأربوية بتمام الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة صباحاً مستهدفة أحد معاهد التدريب ، ارتقى عضو من قواتنا إلى مرتبة الشهادة وأُصيب اثنان بجروح طفيفة ".

وكان تفجير وقع أمام كنيسة في مدينة القامشلي قبل حوالي شهر من الآن ، كما وقعت عدة تفجيرات في المدينة منذ مطلع العام الحالي .

وتتقاسم وحدات حماية الشعب الكردي والقوات الحكومية السيطرة على مدينة القامشلي .