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    اليمن.. مصرع قيادي حوثي بارز قرب الحدود السعودية

    09:28 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    اليمن.. مصرع قيادي حوثي بارز قرب الحدود السعودية

    الحوثيون

    عدن- أ ش أ:

    كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

    وقالت المصادر - وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأحد - "إن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائدا لما يسمى "اللواء الأول دفاع جوي"، عنتر أبو نشطان، لقى مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران".

    وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي تتكتم على مقتل أبو نشطان وعدد من القيادات التي لقيت مصرعها مؤخرا، خوفا من انهيار معنويات العناصر التابعة لها.​

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