إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة

القاهرة – مصراوي:

ذكر مركز الإعلام الفلسطيني، أنه جرى إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة، ما جعل صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة مساء الجمعة، وأن القبة الحديدية نجحت في اعتراضه، وذلك عقب سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع القطاع.

وأضاف أنه "لا توجد إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن، لكن سكان المنطقة أبلغوا عن وقوع انفجارات بعد الإنذار".

وأشار إلى أنه "ومتابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وسديروت، فإن الحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وكان موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أكد أن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة من مدينة سديروت، مضيفا أن القبة الحديدية نجحت في اعتراض صاروخ ثالث.

وسبق إطلاق الصواريخ من القطاع، مساء اليوم سماع دوي صافرات الانذار في مناطق متفرقة من غلاف غزة بينها مدينة سديروت ونير عام وشاعر هنيغف.

يذكر أن 67 فلسطينيا أصيبوا مساء الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في جمعة " الشباب الفلسطيني" شرق قطاع غزة.