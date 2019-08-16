واشنطن تعتزم بيع طائرات مقاتلة إلى تايوان ما قد يثير التوتر مع الصين

واشنطن - (د ب أ):

ذكر الكونجرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم بيع تايوان طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بقيمة ثمانية مليارات دولار رغم اعتراض الصين.

وأشاد إيليوت إنجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكى وهو ديمقراطي وأحد زعماء الجمهوريين وعضو اللجنة بهذا القرار.

وأعرب الاثنان في بيان مشترك لهما اليوم الجمعة عن ثقتهما في أن القرار سيرتفع فوق الانتماءات الحزبية وسينال الموافقة.

ومن شأن هذا القرار أن يشعل التوتر بين الصين والولايات المتحدة.