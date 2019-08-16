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    أنصار المعارضة الروسية يخططون لاحتجاج آخر غدا السبت

    09:50 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    أنصار المعارضة الروسية يخططون لاحتجاج آخر غدا السبت

    أنصار المعارضة الروسية يخططون لاحتجاج آخر غدا السب

    موسكو - (د ب أ):

    يعتزم أنصار المعارضة السياسية الروسية النزول مرة أخرى إلى شوارع موسكو غدا السبت، للاحتجاج لأجل إجراء انتخابات حرة رغم منعهم من عقد مثل هذا التجمع.

    ويجري التخطيط لعدة احتجاجات فردية بينما يضغط مؤيدو المعارضة من اجل السماح لمرشحيهم بخوض الانتخابات المقبلة لمجلس المدينة.

    وشهدت المظاهرات التي أجريت السبت الماضي في وسط موسكو، وهي الرابعة على مدار الأسابيع الماضية ، مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين.

    وسمحت السلطات بتنظيم المسيرة، ولكنها تطورت في وقت لاحق بعد ترك المتظاهرين منطقة الاحتجاج المسموح بها وتوجهوا إلى مقر الكرملين.

    وتم اعتقال أكثر من 100 شخص في هذا الاحتجاج ، وفقاً لمجموعة المراقبة المستقلة (أو في دي -أنفو).

    المعارضة الروسية احتجاجات موسكو

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