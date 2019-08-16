  • عاجل:مباشر | دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 7 - 0 ديكاداها.. مصطفى محمد يسجل للأبيض

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تدعم يمنًا موحدًا

    09:23 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تدعم يمنًا موحدًا

    الجيش اليمني

    واشنطن - (أ ش أ):

    قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا، مؤكدا على دعم واشنطن لجهود المملكة العربية السعودية في اليمن.

    ودعا المسئول الأمريكي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - الأطراف في اليمن للتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه ينهي ما يعتبر إلهاء عن التهديد الاستراتيجي الذي يشكله الحوثيون المدعومين من إيران.

    وأضاف قائلا "ما جرى في جنوب اليمن إلهاء وأمر غير مساعد وهو إزاحة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا"، مشددا على أن السعودية تعمل على وساطة لسحب المجلس الجنوبي وإعادة تشكيل الحكومة، مؤكدا أن واشنطن تدعم ذلك.

    هذا المحتوى من

    اليمن الحرب اليمنية الحوثيون واشنطن

    الخبر التالى:

    بالأحضان .. الحيوانات البرية تستقبل طائرة لهواة السفاري لحظة هبوطها في كينيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان