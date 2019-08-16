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وزير خارجية تركيا يزور السودان غدا السبت

01:19 م الجمعة 16 أغسطس 2019
وزير خارجية تركيا يزور السودان غدا السبت

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ):

يقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بزيارة رسمية للسودان غدا السبت.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، وأوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال البيان إن تشاووش أوغلو سيزور الخرطوم لحضور مراسم توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير."

وسيلتقي وزير الخارجية التركي خلال الزيارة مسؤولين سودانيين، وأيضا ممثلي دول أخرى من الحضور في حفل التوقيع.

ومن المقرر ان يتم غدا التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير."

كانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ذكرت اليوم أن المراسم ستتم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس الاتحاد الافريقي وقادة أفارقة وعرب وغربيين.

مولود تشاووش أوغلو تركيا السودان أنقرة

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