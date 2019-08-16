ظريف يزورالكويت غدا السبت لمواصلة المشاورات الإقليمية

طهران (د ب ا)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور دولة الكويت غدا السبت في سياق مواصلة المشاورات الإقليمية.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، بأن موسوي أضاف في تصريح له اليوم الجمعة أن ظريف سيلتقي خلال الزيارة نظيره الكويتي، وعددا من كبار مسؤولي الدولة، ليبحث معهم القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتستغرق الزيارة يوما واحدا.

ويغادر ظريف الكويت يوم الأحد عائدا إلى طهران.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنه من المقرر أن يبدأ ظريف جولة أوروبية وخليجية الاسبوع المقبل.

وتأتي جولات ظريف على خلفية التوترات في منطقة الخليج في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط، والعقوبات الأمريكية على طهران.