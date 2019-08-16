  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    ترامب يدافع عن حق حيازة السلاح في أول تجمع انتخابي

    04:50 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
    ترامب يدافع عن حق حيازة السلاح في أول تجمع انتخابي

    دونالد ترامب

    واشنطن- (د ب أ):

    دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن حق المواطنين "الملتزمين بالقانون" في امتلاك أسلحتهم الخاصة، وذلك في أول تجمع انتخابي له منذ إطلاق النار الجماعي في إل باسو بولاية تكساس ومدينة دايتون في ولاية أوهايو.

    وقال ترامب في ساحة مكتظة في نيو هامبشاير إنه سيدافع عن حقوق حيازة السلاح وسيركز على إبعاد السلاح عن "أيدي المختلين عقليا والذين يعانون من أمراض عقلية".

    وأضاف: "إنه ليس السلاح الذي يسحب الزناد، بل الشخص الذي يمسك السلاح.. نحن دائما نؤيد حق الدفاع عن النفس".

    وجاءت تصريحات الرئيس ترامب بعد أن قتل مسلحان 31 شخصا في عمليتي إطلاق نار منفصلتين خلال 24 ساعة في إل باسو ودايتون، مما جدد الدعوات لإصدار قواعد أكثر صرامة بشأن امتلاك الأسلحة.

    دونالد ترامب أول تجمع انتخابي حق حيازة السلاح ولاية تكساس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان