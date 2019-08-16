البنتاجون: الاتفاق مع تركيا بشأن إقامة منطقة آمنة بسوريا مبدئي وليس نهائيا

واشنطن- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون إن "التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع تركيا، والخاص بإقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوريا مبدئي وليس نهائيا.

وقال روبرتسون، في تصريح خاص لقناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس، إن "المشاورات بين مسؤولي البلدين لا تزال جارية للوقوف على كثير من التفاصيل، لافتا في الوقت ذاته إلى الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وتركيا.

وكشف المسؤول الأمريكي عن وجود تنسيق بين البلدين من أجل تحقيق ثلاث نقاط أساسية، وهي تبديد المخاوف التي أبدتها تركيا، ثم التأكيد على أن هناك مناخا أمنيا شمال شرق سوريا لا يمكن لتنظيم داعش أن يعاود الظهور فيه، وثالثا الوقوف على شروط جميع الحلفاء.