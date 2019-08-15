بولتون: إيران تواصل إثارة الاضطرابات في الشرق الأوسط

واشنطن - (أ ش أ)

اتهم مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون، إيران بمواصلة إثارة القلاقل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بولتون، في سياق مقابلة حصرية أجراها مع راديو "صوت أمريكا" أذاعها في نشرته باللغة الإنجليزية، أن إيران لم تتخل عن إثارة الاضطرابات والقلاقل في منطقة الشرق الأوسط مثل سوريا والعراق واليمن فضلا عن أنها تمثل أيضا تهديدا للبترول في منطقة الخليج العربي.

وأكد أن طهران لا تمثل تهديدا للقوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا فحسب بل امتد تهديدها أيضا ليصل إلى القوات الأمريكية في أفغانستان، مشددا على ضرورة حدوث تغيير جوهري في سلوك النظام الإيراني.

وأشار بولتون إلى أن إيران لم تقدم على اتخاذ قرارا رئيسي بالتخلي عن أسلحتها النووية، فضلا عن أنها لم تغير تأييدها الواسع النطاق للإرهاب الدولي.

وحول الأوضاع الراهنة في هونج كونج، وموقف واشنطن منها والإجراءات التي تعتزم اتخاذها في المستقبل، قال بولتون إن الصين تتهم الولايات المتحدة بأنها السبب في المظاهرات الحالية في هونج كونج، وتصفها بانها تعتبر بمثابة " الأيدي السوداء " التي أطلقت المظاهرات المشار إليها، كما أن الصين نشرت معلومات خاصة عن الدبلوماسيين الأمريكيين في هونج كونج، وهو أمر يتعين على الصين أن تكف عنه، حيث يجب على بكين أن تدرس جيدا عواقب الإجراءات التي تقوم باتخاذها، لأن المواطنين الأمريكيين لم ينسوا - حتى الآن - ما حدث في الميدان السماوي ببكين، كما لم ينسوا أيضا صورة الرجل الأعزل الذي كان يقف وحيدا أمام الدبابات الصينية.

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكي "كما لم ينس الأمريكيون كذلك نداءات المواطنين أبان أحداث الميدان السماوي المطالبة بالديمقراطية والحرية ويتذكرون جيدا عمليات القمع التي مارستها السلطات الصينية ضد المتظاهرين عام 1989، ونحن في واشنطن نحذر من أن تكرار مثل هذه الأحداث في هونج كونج سيكون " خطأ فاحشا ".

وقال بولتون إن واشنطن تتوقع التزام بكين بنصوص المعاهدة التي وقعتها مع بريطانيا عند إعادة هونج كونج إلى الصين، لقد تعهدت بكين - آنذاك - بتطبيق مبدأ دولة واحدة ونظامين ، ومن ثم يتعين على المواطنين في هونج كونج أن يتمتعوا على مدار خمسين عاما بما تركه البريطانيون لهم من حريات مع الإبقاء أيضا على ذلك النظام الفريد لهونج كونج، ونحن نحذر من أن مخالفة بنود تلك المعاهدة سوف يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة لمصداقية الصين .

وبالنسبة لكوريا الشمالية، أكد بولتون أن تلك الدولة لا تمتلك برامج للأسلحة النووية فقط ولكنها تحوز أيضا برامج للأسلحة الكيماوية والبيولوجية ويتعين على نظام بيونج يانج أن يتخلى عن تلك الأسلحة على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والدول الأخرى من التخلي الكيماوية والبيولوجية .

وطالب بولتون، في مقابلته الحصرية مع راديو "صوت أمريكا"، كلا من روسيا والصين وكوبا بضرورة الكف عن التدخل في شئون فنزويلا الداخلية.

وحول إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، قال بولتون "إن الرئيس دونالد ترامب أعلن منذ بداية الأزمة في فنزويلا أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، رغم أن الولايات المتحدة لاترغب بكل تأكيد في التدخل العسكري في فنزويلا وتسعى إلى تحقيق تحول سلمي للسلطة هناك وتأمل ألا يتسبب النظام الحاكم برئاسة نيكولاس مادورو في وقوع المزيد من الفوضى بشكل يفوق ما يحدث الآن".