جونسون يؤكد لعباس هاتفيا التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين

رام الله - (د ب أ):

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين وفق ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

وذكر بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن جونسون شكر عباس في أول اتصال بينهما على رسالة التهنئة التي تلقاها بمناسبة توليه رئاسة الوزراء مؤخرا، معرباً عن تقديره للصداقة مع سيادته، والعلاقة المميزة بين البلدين.

وبحسب البيان أكد جونسون التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

بدوره ثمن عباس مواقف رئيس الوزراء البريطاني خاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".