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    بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

    02:57 م الخميس 15 أغسطس 2019
    بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

    بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في ال

    موسكو-(د ب أ):

    بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية اليوم الخميس، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد، القضايا المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

    وذكر الكرملين،على موقعه الرسمي، الخميس، أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب القطري، وبحث الزعيمان فيها أيضا المسائل المتعلقة بتطوير التعاون بين موسكو والدوحة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى المجال الثقافي والإنساني.

    كما تناولت المكالمة جدول الاتصالات الثنائية بين الطرفين، حسب بيان الكرملين.

    فلاديمير بوتين أمير قطر روسيا تميم بن حمد

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