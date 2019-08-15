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    مصادر حكومية في جبل طارق: السفينة الإيرانية المحتجزة سيفرج عنها اليوم

    01:43 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    مصادر حكومية في جبل طارق: السفينة الإيرانية المحتجزة سيفرج عنها اليوم

    السفينة الإيرانية المحتجزة سيفرج عنها اليوم

    لندن - (أ ش أ):

    ذكرت مصادر حكومية في جبل طارق أن السفينة الإيرانية المحتجزة في البحر المتوسط سيفرج عنها اليوم الخميس.

    ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

    وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية في 4 يوليو الماضي قبالة سواحل جبل طارق في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بنقلها نفطا إلى سوريا، وتنفي إيران هذا.

    يذكر أن أعلنت أن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط التابعة لها، جريس 1، قريبا، بعد تبادل بعض الوثائق التي تساعد في إطلاق سراحها.

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    جبل طارق السفينة الإيرانية المحتجزة البحر المتوسط

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