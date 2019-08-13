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السودان: معارضون يحتجون على مسح جداريات الثورة

10:13 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
السودان: معارضون يحتجون على مسح جداريات الثورة

جداريات الثورة السودانية

القاهرة – مصراوي:

طالب تجمع المهنيين السودانيين المعارض، الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي بوقف عملية مسح الجداريات المرتبطة بالثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وفي بيان رسمي، قال التجمع إن "المجلس العسكري وأعداء الثورة بمسح الجداريات التي زينت شوارع القيادة العامة وبعض شوارع الخرطوم، إننا إذ ندين هذا السلوك نعتبره انتهاكاً واضحاً وامتداداً مقصوداً لطمس أحد أهم ملامح الثورة".

واعتبر البيان مسح الجداريات بأنها "محاولة بائسة لإخفاء جمال وآدب وثقافة الثورة التي ابتكرها هذا الشعب العبقرى تعبيرا عن تلازم الفعل الثوري والجمالي، نقول لهم إن هذه خطوة عبثية وتنم عن عجز أعداء الثورة عن إدراك تجذر الثورة ووعيها في كل قلب وفؤاد".

ودعا التجمع إلى التوقف عن مسح الجداريات، ومواصلة رسمها في الشوارع.

جداريات الثورة السودانية المهنيين السودانيين المجلس العسكري السوداني

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