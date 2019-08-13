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نانسي بيلوسي تدعو رئيسة هونج كونج التنفيذية إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين

04:56 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2019
نانسي بيلوسي تدعو رئيسة هونج كونج التنفيذية إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي

واشنطن - (د ب أ):

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إلى مقابلة المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم.

وقالت بيولسي في تغريدة عبر حسباها على تويتر: "أحث كاري لام على مقابلة قادة المحتجين للاستماع والعمل على مظالمهم المشروعة بما في ذلك سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين وإنهاء عنف الشرطة ومنح حق الاقتراع العام"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت بيلوسي في تغريدة ثانية: "من المثير للقلق أن نرى شرطة هونج كونج بدعم من بكين، تكثف استخدامها للقوة ضد المتظاهرين وتصنفهم على أنهم مجرمين ينتهجون العنف".​

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة هونج كونج
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