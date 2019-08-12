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    العراق يرفض مشاركة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تأمين الملاحة بالخليج

    07:03 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    العراق يرفض مشاركة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تأمين الملاحة بالخليج

    وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم

    بغداد - (د ب أ):

    أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، رفض بلاده مشاركة دولة الاحتلال الإسرائيلي في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز.

    وقال الحكيم إن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".

    وأضاف الحكيم في تغريدة عل صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

    كانت إيران قد اعتبرت يوم الجمعة مشاركة دولة الاحتلال في تأمين الملاحة في الخليج تهديدا سافر للجمهورية الإسلامية الإيرانية

    كان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أعلن الثلاثاء الماضي، عن استعداد بلاده للمشاركة في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة في مياه الخليج من التهديدات الإيرانية، بحسب صحيفتي "تايمز أوف إسرائيل" و "يديعوت أحرنوت" الإسرائيليتين.

    محمد علي الحكيم إسرائيل الخليج تويتر مواقع التواصل الاجتماعي

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