فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأمريكا ترحب بالهدنة في ليبيا

واشنطن- (د ب أ):

رحبت دول فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإعلان عن الهدنة في ليبيا خلال فترة عيد الأضحى في استجابة لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وبدعم من مجلس الأمن الدولي.

ودعت الدول الخمس في بيان مشترك، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فعال في جميع أنحاء ليبيا، وأعربت عن استعدادها لدعم بعثة الأمم المتحدة في مراقبة التقيد بالهدنة ومعالجة أي محاولة لخرقها.

وأضاف البيان أنه وكما ورد في اقتراح الممثل الخاص للأمين العام وأعيد تأكيده اليوم من قبل مجلس الأمن، فإن الهدنة ينبغي أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف بما يمكن من تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى حوار بناء وشامل.

وأكد البيان على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما حث جميع الأطراف على حماية المدنيين وحماية موارد ليبيا النفطية وحماية بنيتها التحتية.​