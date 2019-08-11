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    الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع تمركز المليشيا في كتاف بصعدة

    09:13 م الأحد 11 أغسطس 2019
    الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع تمركز المليشيا في كتاف بصعدة

    الجيش اليمني

    عدن - (أ ش أ):

    شنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، هجومًا على مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

    وحسبما أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن الهجوم قد تركز على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في مشارف وادي "الفلحوين"، قرب مركز مديرية كتاف.

    أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة.

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    الجيش اليمني مليشيا الحوثي إيران الحرب اليمنية

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