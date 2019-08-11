الشرطة النرويجية: إطلاق النار في مسجد قريب من أوسلو عمل إرهابي

ستوكهولم- (د ب أ):

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، إنه قد تم اعتبار حادث إطلاق النار في مسجد يقع بالقرب من العاصمة أوسلو، بوصفه "محاولة إرهابية".

وقال رون سكيولد، المسؤول في شرطة أوسلو: "أظهر التحقيق أن الجاني لديه آراء يمينية متطرفة."

وأشار إلى أن المشتبه به أعرب عن دعمه لفيدكون كفيشلينج - رئيس حكومة النرويج الذي كان تعاون مع الغزاة النازيين خلال أربعينيات القرن الماضي، وجرى إعدامه بعد الحرب العالمية الثانية – بالاضافة إلى مواقف مناهضة للهجرة.

وقال إنه في الوقت الحالي يواجه الشاب تهمتي الشروع في القتل، والقتل. ولم تضف الشرطة جريمة الإرهاب.