الشرطة النرويجية: إطلاق النار في مسجد قريب من أوسلو عمل إرهابي
ستوكهولم- (د ب أ):
قالت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، إنه قد تم اعتبار حادث إطلاق النار في مسجد يقع بالقرب من العاصمة أوسلو، بوصفه "محاولة إرهابية".
وقال رون سكيولد، المسؤول في شرطة أوسلو: "أظهر التحقيق أن الجاني لديه آراء يمينية متطرفة."
وأشار إلى أن المشتبه به أعرب عن دعمه لفيدكون كفيشلينج - رئيس حكومة النرويج الذي كان تعاون مع الغزاة النازيين خلال أربعينيات القرن الماضي، وجرى إعدامه بعد الحرب العالمية الثانية – بالاضافة إلى مواقف مناهضة للهجرة.
وقال إنه في الوقت الحالي يواجه الشاب تهمتي الشروع في القتل، والقتل. ولم تضف الشرطة جريمة الإرهاب.
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