بكين تطالب لندن بوقف "تدخلاتها" في هونج كونج

بكين- (أ ف ب):

حضت الصين المملكة المتحدة على وقف "تدخلاتها" في هونج كونج بعدما أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اتصالاً هاتفياً برئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام للتعبير عن قلقه بإزاء التظاهرات.

وأجرى راب اتصالاً هاتفياً بلام طالباً منها إجراء "تحقيق مستقل تماماً بشأن الأحداث الأخيرة" في إشارة إلى حملة قمع التظاهرات المناهضة للحكومة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "الصين تطلب رسمياً من بريطانيا أن توقف على الفور أي خطوة تدخّل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".

ووصفت في بيان نُشر السبت على الانترنت قرار راب الاتصال بلام بأنه "خاطىء" ودعت لندن إلى وقف "التسبب بمشاكل" في مستعمرتها السابقة.

وتعتبر بكين أن دولا غربية تدعم التظاهرات المناهضة للحكومة التي تشهدها الجزيرة شبه المستقلة منذ نحو شهرين.