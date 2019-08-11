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إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي

10:01 ص الأحد 11 أغسطس 2019
إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي

أرشيفية

رام الله/تل أبيب- (د ب أ):

أصيب العشرات من الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم لتفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.

الحرم القدسي المسجد الأقصى الاحتلال الاسرائيلي عيد الأضحى

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