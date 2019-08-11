إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي

رام الله/تل أبيب- (د ب أ):

أصيب العشرات من الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم لتفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.