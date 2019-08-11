الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في أول أيام عيد الأضحى شمال غزة

غزة- د ب أ:

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد فلسطينيا على أطراف شمال قطاع غزة بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الأضحى لدى المسلمين.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسعفين انتشلوا جثة شاب قضى متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وبالمقابل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا مسلحا استهدف قواته المرابطة خلف السياج الفاصل بإطلاق نار قبل أن يتم رصده واستهدافه بالرصاص دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وذكر الجيش أنه استهدف مواقع رصد لحركة حماس في محيط منطقة الحادث.

وصباح اليوم أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في مخيمات العودة الخمسة على أطراف شرق قطاع غزة.

وأكد رئيس هيئة مسيرات العودة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في خطبة عيد الأضحى، على "الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل بما في ذلك مسيرات العودة وكسر الحصار".

وقتل أكثر من 300 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ويوم أمس قالت حركة حماس الإسلامية إن "استمرار جرائم الاحتلال وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر للقيام بردات فعل فردية رداً على ذلك".

جاء ذلك ردا على إعلان الجيش الإسرائيلي أمس عن قتله أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا "تنفيذ عملية تخريبية" على حدود قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل ناشطا فلسطينيا في الأول من الشهر الجاري بعد أن اقترب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة واستهدف قواته بإطلاق نار ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين بجروح.