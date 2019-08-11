"المجلس الانتقالي" في عدن يعلن التزامه بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة التحالف

عدن- أ ش أ:

استجاب المجلس الانتقالي في عدن لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن، معلنا التزامه بوقف إطلاق النار بالمدنية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن المتحدث الرسمي للمجلس نزار هيثم قوله إن المجلس يرحب بدعوة الأشقاء في السعودية للحوار وجاهزيته له.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح - في وقت سابق - بأن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.

ورفضت قيادة التحالف بشكل قاطع تلك "التطورات الخطيرة" منوهة إلى أنها لن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفـتنة والإضرار بالأمن والاستقرار.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد دعت - في وقت سابق اليوم - الحكومة اليمنية وجميع أطراف الأزمة في مدينة عدن إلى اجتماع عاجل في الرياض.