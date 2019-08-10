وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد تقريرا صحفيا في هونج كونج حول دبلوماسية أمريكية

هونج كونج- (د ب أ):

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس صحيفة تدعمها الصين في هونج كونج ووصفتها بأنها "غير مسؤولة" بعد أن نشرت معلومات شخصية بشأن مبعوثة أمريكية، تم تصويرها، وهي تجتمع مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية.

وقالت أورتاجوس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في أعقاب تقرير صادر عن صحيفة (تا كونج باو) المؤيدة لبكين حول الدبلوماسية الأمريكية، جولي أيديه "تقارير وسائل الإعلام الصينية الرسمية حول الدبلوماسية الأمريكية في هونج كونج، انتقلت من كونها غير مسؤولة إلى خطيرة. يجب وقف ذلك".

وكشف التقرير عن معلومات شخصية بشأن الدبلوماسية ايديه وزوجها، بما في ذلك تعليمهما وعملهما السابق بوزارة الخارجية وتفاصيل حول أبنائهما.

وكان قد تم تصوير جولي ايديه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي تجتمع مع الناشطين المؤيدين للديمقراطية، وهما جوشوا وونج وناثان لاو في فندق فاخر في هونج كونج.

والتقى لاو، وونج، وهما اثنان من زعماء احتجاجات مؤيدة للديمقراطية لحركة "المظلات" في عام 2014، سابقا بمسؤولين أمريكيين في عدد من المناسبات.

وواصلا نشاطهما خلال أحدث جولة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، التي بدأت في التاسع من يونيو الماضي.

وقالت أورتاجوس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "السلطات الصينية تعرف جيدا، موظفونا القنصليون المعتمدون يؤدون فقط مهامهم، مثل الدبلوماسيين من كل بلد آخر".

وكانت أورتاجوس قد اتهمت سابقا الصين بالتورط في سلوك "بربري"لنشر معلومات خاصة عن الدبلوماسية أيديه، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا موروينج بوست".

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد صعدت من حدة خطابها ضد مظاهرات هونج كونج في الاسابيع الأخيرة، واتهمت الولايات المتحدة وقوى أجنبية أخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية وإثارة "ثورة ملونة".