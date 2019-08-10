تدريبات أمريكية كورية جنويية مشتركة غدا تعزيزا لاستعداداتهما العسكرية

سول - أ ش أ

أعلنت هيئة الأركان المشتركة، اليوم السبت، أن تدريبات "مركز القيادة" العسكري المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المقررة غدا الأحد تسعى إلى إعداد الحليفين لنقل السيطرة العملياتية في وقت الحرب على القوات الكورية الجنوبية من واشنطن إلى سول، فضلا عن تعزيز الاستعداد العسكري للبلدين.

وقالت مصادر عسكرية - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه تم إجراء تدريبات للموظفين على إدارة الأزمات والتي بدأت الاثنين الماضي واستغرقت أربعة أيام كنوع من التمهيد للتدريبات العسكرية المشتركة الجديدة، إلا أن سول وواشنطن لم تعلنا رسميا عن إجراء هذه التدريبات التمهيدية.

يذكر أن كوريا الشمالية كررت تحذيرها من إجراء هذه المناورات المشتركة واصفا إياها بالتدريب على الغزو.

وقالت بيونج يانج الشهر الماضي إن الدفع باتجاه إجراء تدريبات (دونج مينج 19-2) العسكرية بين سول وواشنطن ستؤثر سلبا على مساعيها لإجراء محادثات نووية على مستوى العمل مع واشنطن.