وزير الخارجية الألماني يبدي قلقه بشأن الأسلحة النووية الروسية في أوروبا

برلين - (د ب أ):

عبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن قلقه إزاء الأسلحة النووية الروسية الموجودة في أوروبا.

وقال ماس في مقال له نشرته مجموعة صحف RND اليوم الخميس، إن روسيا ترفض "رغم كل عروض الحوار، التخلص من النظام المخالف للاتفاقيات، بل ونشرت إضافة إلى ذلك أحدث الأسلحة النووية المتطورة بالقرب منا، وهو ما يسبب لنا، نحن الأوروبيين، قلقا كبيرا".

تابع ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "إذا لم نوقف تفكك بنية الرقابة على التسلح، فسيكون لذلك عواقب وخيمة، على أمننا وعلى السلام على مستوى العالم".

ورأى وزير الخارجية الألماني أن هدف التوصل لعالم بلا أسلحة نووية يتلاشى شيئا فشيئا، "وعندما نستيقظ غدا فسنجد أن إحدى أنجح معاهدات نزع التسلح على مدى جميع العصور أصبحت نسيا منسيا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مطلع فبراير الماضي فسخ معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى، INF، بدعم من حلف شمال الأطلسي، ناتو، وذلك لاعتقاد الولايات المتحدة بأن روسيا تنتهك المعاهدة بالفعل منذ سنوات من خلال تطوير نظام للصواريخ متوسطة المدى يعرف باسم SSC-8.

وتنتهي مهلة الخروج من المعاهدة في الثاني من أغسطس، أي غدا الجمعة.