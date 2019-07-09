  • عاجل:الحرارة تصل لـ 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    العراق: اعتقال إرهابيين اثنين في بغداد ينتميان لداعش

    11:32 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    العراق: اعتقال إرهابيين اثنين في بغداد ينتميان لداعش

    الشرطة العراقية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت السلطات الأمنية العراقية اعتقال إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد ينتميان لتنظيم داعش.

    وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إنه خلال عملية استباقية تمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غربي بغداد، موضحة أن أحدهما كان يعمل بصفة "أمر قاطع في ما يسمى ولاية الفلوجة " .

    وأضافت أنه تم العثور على وكر بداخله عبوتين من مادة نترات "الأمونيا"، مبينة أن العملية نفذت بعد نصب كمين محكم من قبل قوات الأمن.

    يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من العراق .

    هذا المحتوى من

    الشرطة العراقية العراق تنظيم داعش بغداد

    الخبر التالى:

    واشنطن تدعو حلفائها إلى تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان