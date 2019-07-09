ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يدعون إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي

بروكسل - (د ب أ):

طالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بالالتزام بالاتفاق النووي.

وجاء في بيان مشترك لوزراء الدول الثلاث مع فريدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نشر اليوم الثلاثاء في بروكسل أن عدم وفاء إيران في الوقت الراهن بالمزيد من التزاماتها وشروعها في تخصيب اليورانيوم بمقادير أعلى مما كان منصوصا عليه في الاتفاق، يعد مدعاة للقلق العميق.

وأضاف البيان أنه إذا كانت إيران عازمة على الالتزام بالاتفاق كما أكدت مؤخرا، فعليها أن تتحرك وفقا لهذا الاتفاق وأن تتراجع عن هذه

وبناء على رغبة دول الاتحاد الأوروبي، فمن المنتظر عقد جلسة للهيئة المعروفة باسم اللجنة المشتركة لإجلاء القضايا الخلافية، ويبحث ممثلو الدول المشاركة في الاتفاق في هذه اللجنة القضايا المتعلقة بتنفيذ، وتفسير الاتفاق الرامي إلى منع إيران من تصنيع قنبلة نووية.

يأتي البيان المشترك ردا على إعلان إيران خلال الأيام العشرة الماضية مخالفتها لشرطين محوريين في الاتفاق الموقع في 2015.

وكانت المخالفة الأولى قد تمثلت في إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق.

وتمثلت المخالفة الثانية في إعلان إيران أول أمس رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق.

وتسعى إيران من خلال الخروج الجزئي من الاتفاق إلى دفع الدول المتبقية معها في الاتفاق الدولي إلى التعاون الاقتصادي معها، غير أن هذا الهدف صعب تحقيقه في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعلانها عقوبات قوية على إيران منها عقوبات على صادرات النفط الإيراني.

وجاء في ختام البيان دعوة من موقعيه " إلى كل الأطراف لبذل جهود مسؤول من أجل تخفيف التوترات المستمرة والمتعلقة بالأنشطة النووية لإيران".