استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

استقال علي باباجان، وهو عضو مؤسس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فيما يعتبر صفعة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان باباجان قد شغل من قبل مناصب وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء.

وقال باباجان في رسالة وجهها للشعب، ونقلتها وسائل الإعلام التركية اليوم الاثنين، إنه فخور بالمساهمات التي قدمها من خلال منصبه، ولكنه أشار إلى وجود انقسام حاليا بين قيمه وأفكاره وقيم وأفكار حزب العدالة والتنمية.

وكتب باباجان: "هناك حاجة إلى رؤية جديدة تماما لمستقبل تركيا"، مضيفًا أنه يشعر "بمسؤولية تاريخية" تجاه هذا الغرض.

وأشار إلى حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والعدالة، بوصفها "مبادئنا الاساسية"، وتعهد بمواصلة الكفاح من أجل هذه القيم.

وكانت ثمة تكهنات إعلامية منذ فترة طويلة بأن باباجان كان يخطط لإطلاق حزب منشق مع الرئيس السابق، عبد الله جول.