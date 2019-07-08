  • عاجل:ثروت سويلم يتسلم مهام عمله باتحاد الكرة لتسيير الأعمال

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

    04:05 م الإثنين 08 يوليه 2019
    استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

    علم تركيا

    اسطنبول - (د ب أ):

    استقال علي باباجان، وهو عضو مؤسس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فيما يعتبر صفعة للرئيس رجب طيب أردوغان.

    وكان باباجان قد شغل من قبل مناصب وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء.

    وقال باباجان في رسالة وجهها للشعب، ونقلتها وسائل الإعلام التركية اليوم الاثنين، إنه فخور بالمساهمات التي قدمها من خلال منصبه، ولكنه أشار إلى وجود انقسام حاليا بين قيمه وأفكاره وقيم وأفكار حزب العدالة والتنمية.

    وكتب باباجان: "هناك حاجة إلى رؤية جديدة تماما لمستقبل تركيا"، مضيفًا أنه يشعر "بمسؤولية تاريخية" تجاه هذا الغرض.

    وأشار إلى حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والعدالة، بوصفها "مبادئنا الاساسية"، وتعهد بمواصلة الكفاح من أجل هذه القيم.

    وكانت ثمة تكهنات إعلامية منذ فترة طويلة بأن باباجان كان يخطط لإطلاق حزب منشق مع الرئيس السابق، عبد الله جول.

    تركيا رجب طيب أردوغان حقوق الإنسان

    الخبر التالى:

    بيلاروس على استعداد لاستضافة مباحثات سلام بين أوكرانيا وروسيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان