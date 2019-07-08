بيلاروس على استعداد لاستضافة مباحثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

كييف - (د ب أ):

قالت بيلاروس إنها على استعداد لاستضافة جولة جديدة من مباحثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مثلما اقترح اليوم الاثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مكتب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في بيان " بالتأكيد رئيسنا يدعم عرض فولوديمير زيلينسكي" مضيفا" لا يمكن أن تنظرا لبعضكما عبر مهداف البنادق. يجب أن تجلسا سويا وتحلا المشاكل التي تراكمت".

يشار إلى أن العلاقات بين بيلاروس وروسيا وطيدة، وقد استضافت بيلاروس الرئيسين الأوكراني والروسي بالإضافة إلى قادة ألمانيا وفرنسا منذ أربعة أعوام من أجل إجراء مباحثات سلام أسفرت عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن فلادمير ماكي، كبير دبلوماسي بيلاروس" مينسك ليست فقط مستعدة، ولكن قيادة بيلاروس طالما أعربت عن استعدادها لعمل كل شيء لاستعادة السلام في الأراضي الأوكرانية".