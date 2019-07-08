  • عاجل:ثروت سويلم يتسلم مهام عمله باتحاد الكرة لتسيير الأعمال

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    بيلاروس على استعداد لاستضافة مباحثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

    04:08 م الإثنين 08 يوليو 2019
    بيلاروس على استعداد لاستضافة مباحثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

    ألكسندر لوكاشينكو

    كييف - (د ب أ):

    قالت بيلاروس إنها على استعداد لاستضافة جولة جديدة من مباحثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مثلما اقترح اليوم الاثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

    وقال مكتب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في بيان " بالتأكيد رئيسنا يدعم عرض فولوديمير زيلينسكي" مضيفا" لا يمكن أن تنظرا لبعضكما عبر مهداف البنادق. يجب أن تجلسا سويا وتحلا المشاكل التي تراكمت".

    يشار إلى أن العلاقات بين بيلاروس وروسيا وطيدة، وقد استضافت بيلاروس الرئيسين الأوكراني والروسي بالإضافة إلى قادة ألمانيا وفرنسا منذ أربعة أعوام من أجل إجراء مباحثات سلام أسفرت عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.

    ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن فلادمير ماكي، كبير دبلوماسي بيلاروس" مينسك ليست فقط مستعدة، ولكن قيادة بيلاروس طالما أعربت عن استعدادها لعمل كل شيء لاستعادة السلام في الأراضي الأوكرانية".

    ألكسندر لوكاشينكو بيلاروس أوكرانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي

    الخبر التالى:

    "جحيم على الأرض".. كيف ستبدو الحرب بين أمريكا وإيران؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان