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    الكرملين: روسيا سوف تدرس دعوة الرئيس الأوكراني لإجراء مباحثات سلام

    03:58 م الإثنين 08 يوليه 2019
    الكرملين: روسيا سوف تدرس دعوة الرئيس الأوكراني لإجراء مباحثات سلام

    الكرملين

    موسكو - (د ب أ):

    قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا سوف تدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء مباحثات سلام مع نظيره الروسي فلادمير بوتين.

    ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين القول "هذه مبادرة جديدة، وبالطبع سوف يتم دراستها، ولكني لا أستطيع أن أقدم أي إجابة الآن".

    وأضاف" علينا أن ندرس النتائج المأمولة من هذا اللقاء، وما هي الصيغة المقترحة لعقده".

    وكان زيلينسكي قد اقترح في مقطع مصور حضور قادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وبيلاروس مباحثات السلام، التي قال أنه يمكن أن تستضيفها مينسك.

    الكرملين فولوديمير زيلينسكي فلادمير بوتين الولايات المتحدة

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