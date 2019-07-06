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    برلين تناشد روما لفتح الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ

    06:10 م السبت 06 يوليه 2019
    برلين تناشد روما لفتح الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ

    وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

    برلين - (د ب أ):

    ناشد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، نظيره الإيطالي ماتيو سالفيني، إنهاء الأزمة المستمرة لسفن الإنقاذ في البحر المتوسط من خلال فتح الموانئ الإيطالية لها.

    وقال زيهوفر اليوم السبت في خطاب إلى سالفيني: "لا يمكننا أن نتحمل مسؤولية دفع السفن بما عليها من بشر تم إنقاذهم لأسابيع داخل مياه البحر المتوسط، لأنهم لا يجدون ميناء يرسون عنده".

    وأضاف أنه لهذا السبب فإن من الضروري إيجاد حلول أوروبية عاجلة بمسؤولية مشتركة لحالات الإنقاذ الآنية من مياه البحر، مؤكدا بالقول: "لهذا فإني أناشدكم بصورة ملحة أن تراجعوا موقفكم وتفتحوا الموانئ الإيطالية لهذه السفن".

    هورست زيهوفر ألمانيا برلين إيطاليا البحر المتوسط

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