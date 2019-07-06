مقتل وإصابة 22 شخصًا في انفجار داخل مسجد بإقليم غازني بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

أكد مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 آخرين، في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله، إن الانفجار وقع مساء أمس في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان. وكانت القوات الأفغانية قد استعادت الشهر الماضي السيطرة على منطقة "ديه ياك" في الإقليم والتي خضعت لسيطرة طالبان لنحو عامين.