لافروف: ندرس حاليا عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا بشأن الأزمة السورية

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يجري حاليا النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بشأن الأزمة السورية.

وقال لافروف ، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الجمعة بموسكو: "إن روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمعارضة في إطار عملية أستانا، ستواصل جهودها لتحقيق نتائج إضافية من أجل إقامة سلام دائم وآمن في سوريا".

وأضاف :" يجري حاليا التخطيط لعقد اجتماعات على مستوى المديرين السياسيين في المستقبل القريب، ويجري أيضا النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا".

وأعرب لافروف عن أمله بأن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قريبا.وقال : "إن الخطوة الحاسمة نحو بداية مثل هذه العملية ستكون الانتهاء من تشكيل لجنة دستورية، والتي على ما أعتقد ستكون قادرة على بدء عملها في المستقبل القريب ".

من جانبه ، أكد بيدرسون أن الوضع في إدلب صعب ، معربا عن أمله أن يساهم التعاون الروسي التركي في استقرار الوضع هناك.